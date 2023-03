Čínsky premiér je proti nezávislosti Taiwanu: Chce opätovné zjednotenie

Peking 5. marca (TASR) – Čínsky premiér Li Kche-čchiang sa v nedeľu dôrazne vyslovil proti nezávislosti Taiwanu a vyzval na "mierové opätovné zjednotenie" so samosprávnou demokratickou ostrovnou republikou. Informovala o tom agentúra DPA, od ktorej TASR správu prevzala.

"Keďže my Číňania na oboch stranách Taiwanského prielivu sme jedna pokrvná rodina, mali by sme rozvíjať ekonomické a kultúrne výmeny a spoluprácu... a zlepšovať systémy a politiky, ktoré prispievajú k blahobytu našich taiwanských krajanov," povedal Li na otvorení tohtoročného zasadnutia čínskeho parlamentu. "Mali by sme podporovať mierový rozvoj vzťahov a napredovať v procese mierového znovuzjednotenia Číny," vyhlásil čínsky premiér pred takmer 3000 delegátmi Celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov. V prejave tiež žiadal uplatňovanie tzv. zásady jednej Číny.

Taiwan nikdy nebol súčasťou Čínskej ľudovej republiky

Taiwan, ktorý nikdy nebol súčasťou Čínskej ľudovej republiky, má vlastnú vládu od roku 1949, Peking však ostrovnú krajinu s približne 23 miliónmi obyvateľov považuje za súčasť územia jedinej Číny, pripomína DPA. Po invázii Ruska na Ukrajinu rastú obavy, že by Peking mohol použiť vojenskú silu na presadenie svojho dlhodobého územného nároku na Taiwan. Čína v čase rastúceho napätia v regióne v uplynulých mesiacoch uskutočnila v jeho okolí sériu cvičení námorných a vzdušných síl.