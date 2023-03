Líder Snemovne McCarthy potvrdil plány stretnúť sa s prezidentkou Taiwanu

"Nemá to nič spoločné s mojou cestou, ak by som išiel na Taiwan," povedal pre médiá v noci na stredu. McCarthy už dávnejšie vyjadril záujem vycestovať na Taiwan ako predseda Snemovne a vziať so sebou skupinu republikánov aj demokratov. Čínska vláda ho však vyzvala, aby ostrov nenavštevoval a dodržiaval zásadu jednej Číny, píše Bloomberg s odvolaním sa na vyjadrenia hovorkyne čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning z 30. januára.

Denník Financial Times v pondelok napísal, že McCarthy sa s Cchaj plánuje stretnúť v Kalifornii. Jeho prípadná cesta do taiwanskej metropoly Tchaj-pej by mohla vyvolať hnev Pekingu. "Čína mi nemôže hovoriť, kam a kedy môžem ísť," povedal McCarthy. Taiwan má vlastnú vládu od roku 1949. Peking však tento ostrov s približne 23 miliónmi obyvateľov považuje za súčasť svojho územia v rámci politiky jedinej Číny.

USA, tak ako väčšina krajín, neudržiava oficiálne diplomatické vzťahy s Taiwanom. Tomuto ostrovu s demokratickou vládou poskytuje ekonomickú a politickú podporu a zbrane, čo vyvoláva napätie vo vzťahoch s Pekingom. To sa vystupňovalo vlani v auguste, keď vtedajšia predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová navštívila Taiwan, na čo Peking odštartoval sériu vojenských cvičení v okolí ostrova.