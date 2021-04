Napätie eskaluje: VIDEO Na východe Ukrajiny zabili ďalších vojakov, Rusko presúva lode do Čierneho mora

"Ako vrchný veliteľ chcem byť v ťažkých časoch s našimi vojakmi v Donbase. Idem do miest, kde dochádza k eskalácii," uviedol ukrajinský prezident na svojom twitteri. Poradca šéfa prezidentskej kancelárie agentúre Reuters povedal, že Zelenskyj chce "priamo na mieste zhodnotiť situáciu".

As the Supreme Commander-in-Chief, I want to be with our soldiers in the tough times in #Donbas. Going to the locations of the escalation. R.I.P. to the 23-year-old soldier who was shot last night. Ukraine 🇺🇦 needs peace and will do everything for this