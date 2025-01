Danko tvrdí, že im Poľsko nedovolilo prelet pri ceste do Moskvy! Poliaci majú inú verziu: Všetko vraj bolo úplne inak

(Zdroj: Topky, Facebook/Andrej Danko - predseda SNS)

BRATISLAVA/VARŠAVA – Cesta skupiny poslancov na čele s podpredsedom parlamentu Andrejom Dankom do Ruska sa skomplikovala hneď v úvode. Najkratšia letecká cesta do Moskvy vedie momentálne cez poľský vzdušný priestor. Šéf národniarov však v nedeľu informoval, že Poliaci prelet slovenskému špeciálu nad ich územím nedovolili. Tí to však popierajú, pravda je podľa nich úplné iná.

Slovenská delegácia odletela do Moskvy v nedeľu. Ešte pred tým, ako náš vládny špeciál vzlietol, oznámil Andrej Danko vo videu zverejnenom na sociálnej sieti, že Poľsko im nedovolí priamy prelet. Let slovenskej delegácie tak bol odklonený ponad Českú republiku, Nemecko a Baltské more. Odtiaľ potom lietadlo smerovalo cez ruskú Kaliningradskú oblasť, Litvu a Bielorusko do Ruska. "Nerozumiem tomu postoju Poľska, ale v každom prípade to beriem ako realitu," skonštatoval Danko.

Poľské ministerstvo zahraničných vecí však poprelo, že by zakázalo Slovensku prelet nad ich územím. Hovorca rezortu Paweł Wroński pre portál Rzeczpospolita uviedol, že Slováci neposlali poľskej strane všetky potrebné dokumenty. Keď Poľsko požiadalo o ich doplnenie, slovenská strana ich informovala, že zmenila trasu cesty.

Podpredseda poľskej vlády Władysław Kosniak-Kamysz v tejto súvislosti uviedol, že pokiaľ ide o smer letu, odporúča „lety do Varšavy, nie do Moskvy“.

Prekvapená slovami Andreja Danka je aj poľská ambasáda v Bratislave. Tá vo svojom vyhlásení tiež uviedla, že poľská strana dostala žiadosť o súhlas s preletom, no z dôvodu nekompletnosti dokumentácie požiadala o jej doplnenie vrátane zaslania štandardnej nóty. Slovenská strana podľa veľvyslanectva pred posúdením žiadosti informovala o zmene trasy letu.

S Dankom idú do Moskvy aj ďalší politici a to podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) a poslanci NR SR Marián Kéry (Smer-SD), Richard Glück (Smer-SD), Ján Mažgút (Smer-SD) a Adam Lučanský (SNS). V Moskve majú byť od 12. do 15. januára. Stretávajú sa s predstaviteľmi ruského parlamentu i vlády.