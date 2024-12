Jasný pohľad analytika: Inflácia aj konsolidačný balíček okresávajú spotrebiteľskú dôveru

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Znovu objavujúca sa inflácia aj prijatý konsolidačný balíček okresávajú spotrebiteľskú dôveru domácností, ako aj rast ich reálnych príjmov. Potvrdili to október aj november, keď sa spotrebiteľská dôvera slovenských domácnosti prudko zhoršila, pričom sa oslabila aj pod priemer posledných 10 rokov. To by sa postupne malo prejaviť aj na spotrebe. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o októbrových tržbách maloobchodu, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.