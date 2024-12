NATO je v ohrození: KĽDR naďalej rozvíja svoj jadrový program! TÁTO krajina jej pomáha

Vodca KĽDR Kim Čong-un (Zdroj: SITA/Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)

NATO obvinilo Rusko z podpory severokórejského jadrového programu. "Na oplátku za vojakov a zbrane Rusko podporuje Severnú Kóreu v jej raketovom a jadrovom programe," povedal generálny tajomník NATO Mark Rutte po dvojdňovom stretnutí ministrov zahraničných vecí aliancie v Bruseli. Moskva porušuje sankcie OSN. Podľa Rutteho by vývoj mohol destabilizovať Kórejský polostrov a dokonca ohroziť USA.

archívne video

Kim Čong-un sa zúčastnil slávnostného položenia základného kameňa výstavby 10 000 bytov (Zdroj: profimedia.sk)

Ministri zahraničných vecí 32 krajín NATO po Rutteho slovách ostro odsúdili vojenskú spoluprácu medzi Ruskom a Severnou Kóreou. Existuje riziko, že režim v Pchjongjangu nasmeruje rakety proti regionálnym nepriateľom ako Južná Kórea a Japonsko, proti Európe a dokonca aj proti Spojeným štátom, varoval Holanďan. NATO už pred týždňami potvrdilo nasadenie severokórejských vojakov na ruských hraniciach s Ukrajinou.

Severná Kórea a Rusko, na ktoré Západ uvalil sankcie, posilnili svoje vzťahy od začiatku ruskej útočnej vojny na Ukrajine. Podľa ukrajinských, juhokórejských a západných vládnych zdrojov Severná Kórea vyslala do Ruska viac ako 10 000 vojakov, aby bojovali proti Ukrajine. Obe krajiny sa navyše dohodli na obrannom pakte, ktorý si v prípade útoku zaručuje vojenskú podporu.

S prehlbovaním vzťahov sa už špekulovalo o finančnej kompenzácii pre Severnú Kóreu. Lim Soo Ho, analytik think-tanku riadeného juhokórejskou spravodajskou službou, uviedol, že Severná Kórea by mohla dostať ekvivalent 303 miliónov až 1,2 miliardy eur ročne za vyslanie svojich vojakov proti Ukrajine na základe peňazí, ktoré Rusko doteraz dostávalo. platí cudzích žoldnierov. Ide o významný príjem pre Severnú Kóreu, ktorej ekonomika trpí medzinárodnými sankciami v dôsledku Kimovho jadrového a raketového programu. Suma však môže byť nižšia ako príjem, ktorý Pchjongjang zarobí z nelegálneho vývozu uhlia alebo dodávok vojenského tovaru do Ruska.

V súvislosti s prehĺbenými vzťahmi sa už objavili špekulácie o finančnej kompenzácii pre Severnú Kóreu. Lim Soo Ho, analytik z think-tanku prevádzkovaného juhokórejskou spravodajskou službou, uviedol, že Severná Kórea by mohla za vyslanie svojich vojakov proti Ukrajine získať ročne v prepočte medzi 303 miliónmi a 1,2 miliardami eur, ak by sa vychádzalo z peňazí, ktoré Rusko doteraz platilo zahraničným žoldnierom.

Aj keď by to bolo významným príjmom pre Severnú Kóreu, ktorej ekonomika trpí pod medzinárodnými sankciami kvôli Kimovmu jadrovému a raketovému programu, suma by mohla byť nižšia ako príjmy, ktoré Pchjongjang získava z nelegálneho exportu uhlia alebo z dodávok vojenského vybavenia Rusku.