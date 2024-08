Od augusta platia ZMENY vo verejnom obstarávaní: Majú ho zjednodušiť

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Cieľom týchto zmien je podľa Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR výrazná časová úspora a odbúranie administratívnej záťaže pre tento typ zákaziek. "Vytvára sa nová štruktúra postupov s cieľom ich agregácie a zníženia ich počtu a zjednocuje sa spôsob ich realizácie tak, aby sa výrazne zefektívnila ich realizácia a kontrola v čo najkratšom čase," priblížil rezort.

Novela upravuje aj revízne postupy. Bez náhrady sa zo zákona vypustí žiadosť o nápravu, keďže nie je vyžadovaným inštitútom podľa predpisov EÚ. Tým má dôjsť k zjednodušeniu postupu vo verejnom obstarávaní. "Otázky, aj v spojení s výhradami k dokumentácii, môžu uchádzači a záujemcovia stále adresovať formou žiadosti o vysvetlenie a v spojení s možnosťou vykonať autoremedúrou nápravu nie je zachovanie žiadosti o nápravu nevyhnutné," vysvetlilo ministerstvo.

MIRRI v pondelok (29. 7.) informovalo, že starostovia a primátori budú môcť stavebné práce obstarávať oslovením troch firiem namiesto doterajších 180.000 eur až do 800.000 eur pri zákazkách platených zo štátneho rozpočtu a do 360.000 eur pri zákazkách z eurofondov.Rovnako tovary a služby budú môcť obstarať namiesto doterajších 70.000 eur až do 143.000 eur pri eurofondových zákazkách a do 221.000 eur pri zákazkách zo štátneho rozpočtu.Na limitoch pri obstarávaniach, napríklad z európskych štrukturálnych a investičných fondov, sa MIRRI dohodlo s Európskou komisiou. Zverejnené budú v novej Jednotnej príručke k procesu verejného obstarávania.