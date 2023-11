Vláda podľa Matoviča neplní svoj sľub nižších cien plynu: SaS sa zastala Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Igor Matovič (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Hovorili celý rok, že Matovič nastavil ceny plynu zle, a keď oni prídu vládnuť, tak ceny budú určite nižšie. My sme znížili tú cenu pre domácnosti cez dotácie na 30 eur. Zo 108 eur sme vydotovali 78 a dostali sme cenu komodity na 30 eur pre domácnosti," uviedol Matovič.

Kritizoval, že hoci ÚRSO súčasnej vláde určil regulovanú cenu 79 eur/MWh, cena pre domácnosti ostane zachovaná na úrovni, ako bola za jeho kabinetu. Tým pádom bude súčasná vláda podľa neho dotovať cenu menej ako tá predošlá. "V prípade plynu sme sa dozvedeli, že v žiadnom prípade nebude lacnejší," dodal Matovič.

ÚRSO v utorok (28. 11.) vydal cenové rozhodnutie pre Slovenský plynárenský priemysel (SPP), podľa ktorého by sa mala cena plynu v roku 2024 výrazne zvýšiť, a to približne na dvojnásobok. Fico následne v stredu avizoval, že odvolá predsedu ÚRSO Andreja Jurisa. Vláda chce podľa Fica nájsť riešenie, aby cena plynu v roku 2024 nerástla.

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) sa vo štvrtok tohto úradu zastala. "Regulačný úrad je zo zákona nezávislý, pričom vláda má stále možnosti pristúpiť ku krízovej regulácii," kritizoval Karol Galek z SaS. Dotácia má byť podľa SaS adresná podľa tarifných tried a spotreby. Vláda by podľa strany mala zaviesť krízovú reguláciu a stanoviť strop pre dotovanie plynu. "Plynom treba šetriť, a to výmenou starých kotlov a zmenou správania," dodala.