Premyslený podvod! Reklama obchodnej spoločnosti ženu pripravila o viac ako 100-tisíc eur: Na TOTO si dajte pozor

Žena reagovala na reklamu, v ktorej obchodná spoločnosť ponúka zaujímavé investície, pred necelým polrokom. "Čoskoro sa ozvali špecialisti, ktorí žene ponúkli výhodné zhodnotenie vložených finančných prostriedkov. Osobný bankár poškodenú presvedčil, aby mu sprístupnila svoj počítač aj internetové bankovníctvo. Pod jej dohľadom potom postupne investoval do kryptomien," opísal prípad hovorca.

Pomyselný bankár tiež zriadil pomerne vysokú pôžičku. Všetky peniaze potom v štrnástich platbách odoslal na zahraničné účty. "Potom prevzala úlohu jeho kolegyňa. Ženu, ktorá chcela získať vložené prostriedky aj so zaujímavým ziskom, presvedčila k ďalším štyrom platbám. Išlo o údajné overenie likvidity a zdanenie," uviedol Malášek. Žena tak prostredníctvom podvodníkov odoslala na rôzne účty viac ako tri milióny korún.

Podobný prípad

Veľmi podobný scenár sa stal posledný mesiac v lokalite Letovic na Blanensku. Podvodníci vydávajúci sa za expertov na investovanie do kryptomien vylákali od tridsaťštyriročného muža viac ako 300.000 korún. Približne rovnaká suma zmizla z konta šesťdesiatšesťročného muža z Břeclavska. "Ten reagoval na podvodný e-mail, v ktorom mal overiť prihlasovacie údaje k svojmu kontu. Po úspešnom overení z účtu v troch transakciách zmizlo vyše 300.000 korún," uviedol hovorca.

O kryptomeny sa v posledných mesiacoch v médiách píše v súvislosti s ich cenami, niektoré z nich dosahovali rekordy. Napríklad najznámejšia kryptomenácia bitcoin nedávno prekonala hranicu 73.000 dolárov. Cena na jar rástla napríklad aj v prípade meny éter, ktorá je po bitcoine druhá najväčšia. Investície do kryptomien aj z toho dôvodu lákajú tiež ľudí, ktorí s investovaním do tejto oblasti majú menej skúseností či nemajú žiadne. To isté sa týka aj zlata.