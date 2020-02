Policajti ukázali VIDEO arogantnej jazdy: Vodič v Bratislave predbiehal nebezpečne, desivé odhalenie

Bratislavskí dopravní policajti zastavili šoféra volkswagenu, ktorý počas jazdy na ulici Svornosti nerešpektoval vodorovné dopravné značenie, predchádzal ostatné vozidlá a nedodržiaval maximálnu povolenú rýchlosť pre tento úsek.

Čítajte aj: Ivetu delili od smrti centimetre! Hazardér na golfe utiekol polícii, nepomohlo ani VIDEO z autokamery

Muži zákona po zastavení auta zistili, že vodič toto vozidlo viedol aj napriek tomu, že má už zadržaný vodičský preukaz.

Ďalšia jazda mu bola zakázaná. Spáchal totiž dva priestupky, a to jazda napriek zadržanému vodičskému preukazu a nerešpektovanie vodorovného dopravného značenia V 1b - Dvojitá pozdĺžna súvislá čiara. Za uvedené mu v správnom konaní hrozí sankcia až do výšky 300 eur a zákaz činnosti do dvoch rokov.