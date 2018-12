PRÁVE TERAZ Kočnerov trezor odhalil prvé tajomstvo! Nahrávka zo spisu Gorila

Obsah nahrávok, ktorý zatiaľ policajti skontrolovali, je totožný so spisom Gorila. Denníku N to potvrdili viaceré zdroje z prostredia orgánov činných v trestnom konaní.

“Keď sme prípad začínali pred siedmimi rokmi vyšetrovať, hovorili sme si s kolegami, že raz sa to určite objaví. Ak by sa preukázala pravosť nahrávky, len by to potvrdilo moje vtedajšie slová o autenticite, ktoré vtedy tak veľmi pre mňa nepochopiteľne prekážali policajnému prezidentovi Tiborovi Gašparovi,” povedal bývalý šéf tímu Gorila Marek Gajdoš pre Denník N.

“S najvyššou pravdepodobnosťou nebudú nahrávky použiteľné ako zákonný dôkaz, ale ak by to tak bolo, išlo by o obrovský prínos pre vyšetrovanie a viem si predstaviť aj vznášanie obvinení v súvislosti s preukázanými finančnými tokmi,” dodal Gajdoš.

Vyjadrenie špeciálnej prokuratúry

„Vami spomínaný procesný úkon bol vykonaný v stále prebiehajúcom prípravnom konaní vo veci úkladnej vraždy. Prokuratúra preto nechce nájdenie nahrávok zatiaľ komentovať. K obdobným otázkam týkajúcim sa prebiehajúceho neverejného prípravného konania a vykonávania konkrétnych dôkazov z dôvodu zákonnej povinnosti zachovať mlčanlivosť prokurátora nie je možné v súčasnosti vyjadrovať sa. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie vo veci úkladnej vraždy aj vo veci „Gorila“ sa z uvedeného dôvodu nebudeme v tomto štádiu vyjadrovať k priebehu vyšetrovania ani k jednotlivým úkonom, aby sme nezmarili alebo nesťažili vyšetrovanie,“ uviedla pre Denník N hovorkyňa špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová.

Kauza Gorila

Gorila je údajný spis Slovenskej informačnej služby, ktorý sa na internete objavil na konci roku 2011. Zaoberá sa rozhovormi politikov a šéfa finančnej skupiny Penta Jaroslava Haščáka o províziách a korupcii za druhej vlády Mikuláša Dzurindu z SDKÚ v odpočúvanom byte na Vazovovej ulici v Bratislave.

Rozsiahly materiál popisuje dosadzovanie politických nominantov do štátnych podnikov, provízie pri privatizácii a pavučinu vzťahov naprieč politikou, podnikateľskou sférou a bezpečnostnými zložkami.

Fico a Gorila

Jediným z aktívnych politikov, ktorých spis spomína medzi návštevníkmi bytu, je šéf vtedy opozičného Smeru Robert Fico. Na otázky, či v byte bol, nikdy priamo neodpovedal.

Podľa dokumentu Gorila on osobne navštívil konšpiračný byt na Vazovovej ulici, kde sa mal stretnúť so spolumajiteľom Penty Jaroslavom Haščákom a po príchode si vypýtal na pitie Colu.

"Ja sa tejto téme nevyhýbam. Ak by sa potvrdilo, že niečo na tomto spise je pravdivé, tak si prečítajte, čo sú tam popísané za hrôzostrašné veci, ale čo to má spoločné so Smerom? Do tohto nás nezaťahujte," reagoval Fico ešte v roku 2002.

Fico vtedy zdôraznil, že celá kauza sa týka druhej Dzurindovej vlády. "Naozaj vás prosím, aby ste vnímali, že Smer hneď po tom, ako nastúpil do vlády v roku 2006, zrušil privatizáciu letiska, ktorá mala byť realizovaná Pentou a pristúpil k zákazu zisku zdravotných poisťovní, kde Penta zohráva kľúčovú úlohu," pripomenul.

Penta od začiatku kauzy popiera pravosť spisu. Polícia autenticitu spisu naopak pripúšťala.

Hlina hovoril o vydieraní politikov už v roku 2012

Zvukový záznam spravodajského spisu Gorila existuje, dokonca ním niekto môže vydierať politikov. Tvrdil to v novembri 2012 nezávislý poslanec Alojz Hlina, podľa ktorého sa záznam snažili získať "rôzne subjekty". Jeho slová Topkám potvrdili ďalšie dva zdroje. Údajne sa mohli o tieto nahrávky zaujímať zahraničné tajné služby alebo aj podsvetie.

Hlina mal informácie podľa ktorých sa viacero ľudí intenzívne snažilo získať zvukový záznam odposluchov zo spisu Gorila. Informoval o tom denník SME. "Sú relevantné informácie o tom, že také niečo existuje a že sa o tie záznamy niekto zaujíma, " potvrdil Topkám Hlina.

Podľa Hlinu by sa o zvukový záznam mohli zaujímať rôzni ľudia, niektorí aj s prepojením na cudzie tajné služby. Hlina dokonca tvrdil, že s pomocou záznamu môže niekto na slovenských politkov vyvíjať nátlak.

