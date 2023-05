Kevinovi Costnerovi krachuje 18-ročné manželstvo: S rozvodom NESÚHLASÍ... Hovorí sa o NEVERE!

18-ročné manželstvo Kevina Costnera je zrejme definitívne v troskách. Jeho manželka Christine Baumgartner (49) totiž podala žiadosť o rozvod a ich rodinu, ktorej súčasťou sú aj ich 3 spoločné deti, tak čaká veľmi náročné obdobie.

Hneď, ako sa dostali tieto informácie na verejnosť, sa okamžite začalo špekulovať o tom, čo stálo za náhlym rozhodnutím hercovej manželky. Na pretrase boli aj slová o nevere a jedným z dôvodov má byť tiež to, že pracovne vyťažený Costner nemal na svoju polovičku čas.

Svetlo do celej situácie teraz priniesol človek z okolia dvojice. Ten okrem iného uviedol, že herec zostal z celej situácie poriadne zaskočený. „Nevera nemá s touto situáciou nič spoločné. Kevin bol z rozhodnutia Christine šokovaný. Rozvod jednoznačne nechce a bol by ochotný s ňou začať znova žiť. Je veľmi sklamaný, pretože ju a aj ich deti miluje," povedal zdroj pre magazín Page Six.