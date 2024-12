Slávny herec rieši ďalší problém: Po žalobe hviezdnej kolegyne od neho dávajú všetci ruky preč!

Justin Baldoni (Zdroj: SITA)

Počas tohto týždňa sme vás informovali o tom, že spor medzi Blake Lively a Justinom Baldonim, ktorí si zahrali hlavné postavy vo filme It Ends with Us, sa skončí až na súde. Herečka totiž na svojho bývalého kolegu podala žalobu za sexuálne obťažovanie a nevhodné správanie počas natáčania.

Pre Baldoniho sa však týmto jeho problémy ani zďaleka nekončia. Na stranu Lively sa postavilo aj niekoľko hercov, ktorí v spomínanom počine hrali a najnovšie dáva od herca ruky preč aj talentová agentúra WME, ktorá s ním ukončila spoluprácu. O tejto správe informoval magazín Deadline a pre umelca tak ide o ďalší veľký problém, ktorý bude musieť riešiť.

Blake Lively a Justin Baldoni vo filme It Ends with Us (Zdroj: SITA)