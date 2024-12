Heidi Klum POHORŠILA šteklivou reklamou s dcérou Leni (20): Och... Veď je to tvoja dcéra!

Heidi Klum (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Heidi Klum (51) je v modelingovom svete roky známa pod prezývkou Telo. Svoje dokonalé krivky pravidelne predvádza v reklamách na spodnú bielizeň. No a v poslednom období sa k nej pridala aj jej 20-ročná dcéra Leni. Najnovšia reklama však verejnosť pobúrila... Och, veď je to tvoja dcéra!

Heidi Klum a jej dcéra Leni pózovali pre známu taliansku značku spodnej bielizne už viackrát a vždy im to verejnosť "prepáčila". Najnovšia reklama však doslova pobúrila a zábery na mamu s dcérou, ktoré sa predvádzajú jedna druhej v sexi spodnej bielizni, vyvolala doslova lavínu kritiky. Heidi sa ukázala v červenom komplete a jej dcéra v čiernom priesvitnom.

„Toto je vážne znepokojivé, veď je to tvoja dcéra,“ kritizovali Heidi jej sledovatelia na sociálnej sieti Instagram. Ktovie, čo konkrétne bolo spúšťačom negatívnych ohlasov, no tie boli také ostré, že sa modelka rozhodla diskusiu pod príspevkom zakázať. Dnes tak komentáre pod videom nenájdete. O Heidi sa pritom vie, že to má s deťmi doma nastavené trochu inak.

„Raz sme sa mame s kamarátkami hrabali vo veciach a našli sme také neznáme veci. Tak jej hovorím: Mami, a toto je čo? Mikrofón?“ odhalila v minulosti Leni príhodu s krabicou plnou vibrátorov. Dodala tiež, že musela neraz svoju mamu napomínať, aby pred jej kamarátmi nechodila po dome úplne nahá...