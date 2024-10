Hviezda Titanicu OPÄŤ NAHÁ pred kamerami: Prestala cvičiť, aby mala správne tvary!

Kate Winslet (Zdroj: SITA)

Kate Winslet je snom každého režiséra - bez problémov sa totiž pred kamerami vyzlečie. Má však na to zaujímavý dôvod. Vraj vyzerá ako bežná žena, nemá dokonalé prsia, má krivky a dokonca aj celulitídu. „Ak toto ženy akýmkoľvek spôsobom povzbudí, je to úžasné. Na hlbšej, podvedomej úrovni je to jeden z dôvodov, prečo som svojmu hlúpemu ja dovolila byť taká nahá na obrazovke,“ prezradila v minulosti.

Jej najznámejšou nahou scénou je tá z filmu Titanic... Vtedy mala 22 rokov. Aktuálne má takmer 50 a ponuky na odhalené scény stále prijíma. Hore bez sa objaví aj v novom filme Lee o bývalej modelke a vojnovej fotografke Lee Millerovej. Ako prezradila, pre príbeh sa nadchla po tom, čo jej priatelia poslali slávny ak Nahá ohnutá.

„Toľkokárt mi poslali konkrétne tento obrázok s tým, že im môj zadok pripomína ten z fotky. Som na to veľmi pyšná,“ priznala herečka, ktorá vraj kvôli úlohe vo filme prestala aj cvičiť, aby sa jej krivky čo najvernejšie podobali tým, ktorými sa hrdila slávna fotoreportérka.

(Zdroj: Profimedia)