Výbuch známej speváčky počas koncertu: Nevychovanej fanúšičke poslala vulgárny odkaz!

Kacey Musgraves (Zdroj: SITA)

Kacey Musgraves je známa hlavne fanúšikom country a na svojom konte má viacero hitov, ktoré majú na Youtube desiatky miliónov zhliadnutí. O jej talente hovoria aj ocenenia, keďže na svojom konte má 7 cien Grammy.

Svojich fanúšikov baví aj na koncertoch a v piatok sa objavila v Tampe. Tam sa počas svojej šou prešla aj medzi divákmi a jedna z nich jej pripravila poriadne nepríjemný moment. Na videu, ktoré koluje sociálnymi sieťami, ju totiž schmatla za ruku, čo jej nebolo vôbec príjemné. „Čo to ku*va bolo? Ježiši kriste," povedala fanúšičke, ktorú skritizovalo množstvo ľudí.

„Aj keby to nebol niekto slávny, prečo by som sa niekoho dotýkal alebo ho takto ťahal?" napísal jeden z nich. „Niektorí fanúšikovia to robia často. Pokazí to zážitok všetkým ostatným," doplnil ďalší. K celej situácii sa na ďalšom koncerte vyjadrila aj samotná Musgraves, ktorá si opäť servítku pred ústa nebrala. „Minulá noc v Tampe, tá ku*va. Všetkým nám to pokazila," uviedla podľa New York Post speváčka.