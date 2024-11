Legendárna kapela Bee Gees prišla o ďalšieho člena (†76): Zomrel len 4 dni pred slávnym bubeníkom!

Bee Gees (Zdroj: Getty Images)

Celý svet včera obletela smutná správa o smrti Colina Petersena, ktorý kedysi pôsobil v kapele Bee Gees. „S ťažkým srdcom oznamujeme úmrtie nášho drahého priateľa Colina Petersena" Informovala na Facebooku jeho súčasná skupina Best of The Bee Gees, v ktorej pôsobil. „Obohatil naše životy a spojil našu skupinu láskou, starostlivosťou a rešpektom. Nie sme si istí, ako by sme mohli pokračovať bez Colinovho žiarivého úsmevu a hlbokého priateľstva," znie oficiálne vyjadrenie.

Dnes vyšlo najavo, že legendárna skupina prišla aj o ďalšieho člena. Zomrel len 4 dni pred smrťou spomínaného bubeníka. Dennis Bryon odišiel na druhý svet 14. novembra vo veku 76 rokov. O jeho úmrtí informoval jeho kolega, ktorý s ním hral vo waleskej rockovej skupine Amen Corner. Smutnu správu zverejnil na sociálnej sieti Facebook.

„Momentálne som bez slov... Dennis nás opustil. Kayte, Dennisova manželka, mi práve zavolala a požiadala ma, aby som o tom informoval všetkých priateľov a fanúšikov. Bola to obrovská rana. Dennis bol môj priateľ už od našej prvej kapely, ktorú sme založili v 15-tich rokoch. Jeho úžasné bubnovanie tu vždy zostane," zveril sa. Dennis Bryon hral v Bee Gees v rokoch 1973 až 1981. Česť jeho pamiatke.