Známa herečka zdieľala úžasnú novinku: Priateľ ju požiadal o ruku… Video krásneho momentu dojalo fanúšikov!

LOS ANGELES - Americká herečka Hunter King (31) sa počas včerajšieho dňa so svojimi fanúšikmi podelila o úžasné novinky. Na sociálnych sieťach totiž zdieľala zábery, na ktorých ju jej partner požiadal o ruku.

Populárna herečka sa predstavila vo viacerých počinoch, avšak najväčší úspech jej priniesla úloha v seriáli The Young and the Restless, za ktorú dostala až dvakrát cenu Daytime Emmy. Momentálne sa jej však darí aj v súkromnom živote a jej priateľ Chris Copier ju a aj jej fanúšikov poriadne prekvapil.

Umelkyňu totiž požiadal o ruku a King mu povedala áno. Zábery tohto veľkého momentu zachytil jej priateľ na video, ktoré herečka zdieľala na sociálnej sieti Instagram. V komentároch im okamžite gratulovalo množstvo ľudí a viacerých tento príspevok podľa ich slov dojal k slzám. „Toto ma práve rozplakalo. Som za teba a aj tvoju lásku veľmi šťastná," napísala jedna z komentujúcich.