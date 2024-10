Slávna herečka (52) prekvapila fanúšikov: Priznala tajné zásnuby!

(Zdroj: Getty Images)

Americká herečka sa počas svojej kariéry preslávila vo viacerých úspešných počinoch, ako sú napríklad Miss špeciálny agent 2, 10 vecí, ktoré na tebe nenávidím a predstavila sa aj v dramatickej sérii Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story z dielne Netflixu, ktorá mala premiéru v septembri tohto roka.

Okrem toho však v nedávnych mesiacoch zažila aj obrovský moment, na ktorý zrejme nikdy nezabudne. V najnovšom rozhovore totiž prezradila, že sa v tajnosti zasnúbila, čím poriadne prekvapila svojich fanúšikov.

„Keď sme na seba narazili na letisku, tak si mi prezradila obrovskú novinku. Môžem o tom hovoriť?" spýtala sa Jennie Garth vo svojom podcaste Choose me. „Som zasnúbená a je to úžasné. Je to šialená vec, ktorú som nečakala. Nie že by som to nečakala s touto osobou. Proste ma len celá táto kapitola môjho života prekvapila," uviedla Grossman, ktorá však žiadne detaily o svojej láske prezradiť nechcela.