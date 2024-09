Slávna speváčka prežíva úžasné chvíle: Oznámila zásnuby so známym športovcom!

Alexandra Burke (Zdroj: Profimedia)

Alexandra Burke sa preslávila ešte v roku 2008, kedy ovládla populárnu spevácku súťaž X Factor. O rok neskôr vydala svoj prvý album a naštartovala tak svoju úspešnú kariéru. Na svojom konte má aj viacero známych hitov, ktoré majú na Youtube milióny zhliadnutí.

Momentálne sa však naplno venuje svojej rodine. V roku 2021 sa totiž dala dokopy s írskym brankárom Darrenom Randolphom, ktorý si zachytal aj v Premier League a za svoju rodnú kariéru odohral 50 zápasov. Dvojica sa počas svojho vzťahu tešila z dvoch spoločných potomkov, o ktorých však verejnosti neprezradili takmer žiadne informácie.

Počas včerajšieho dňa fanúšikom oznámili, že sa zasnúbili. Na sociálnej sieti Instagram zdieľali zábery tohto krásneho momentu a k radostnej novinke sa vyjadril aj človek z ich okolia, ktorý povedal, že to bolo pre Burke obrovským prekvapením.

„Alexandra o tom nemala ani tušenie a bola extrémne šťastná. Darren to mal všetko naplánované a bolo to perfektné. Začínajú novú etapu svojho spoločného života a nemôžu byť šťastnejší," povedal zdroj pre The Sun.