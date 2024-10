Slávny pár šokoval fanúšikov: Hviezdny spevák oznámil rozchod… Emotívna reakcie jeho partnerky!

(Zdroj: GettyImages)

Americký spevák a jeho partnerka, ktorá je známa hlavne vďaka sociálnym sieťam a svojmu podcastu s názvom BFFs, tvorili pár približne rok, avšak počas včerajška hudobník prekvapil správou, že sa dvojica rozišla.

„Brianna a ja sme sa rozišli a ja ju rešpektujem a milujem celým srdcom. Ľúbila ma dlhú dobu a za to jej budem navždy vďačný. Mám za sebou veľmi ťažký rok, počas ktorého som sa trápil s vážnymi vecami. Myslel som si, že bude pre nás najlepšie, ak pôjdeme každý svojou cestou. Nie som dokonalý a nikdy ani nebudem," uviedol Bryan.

K celej situácii sa na Youtube vyjadrila aj jeho dnes už bývalá partnerka, ktorú jeho oznámenie poriadne zaskočilo. „Práve som sa zobudila a uvidela, že Zach informoval o našom rozchode. Vôbec som nevedela, že to chce zverejniť. Nenapísal mi a ani nezavolal. Človek niekoho bezpodmienečne miluje aj napriek veciam, kvôli ktorým by mal prestať a potom je z jeho života vyškrtnutý behom pár dní? Zlomilo mi to srdce," povedala LaPaglia, ktorá so slzami v očiach povedala, že sa rozišli len v pondelok.