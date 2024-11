Rozchod známeho páru má nečakanú dohru: Bývalá priateľka slávneho speváka ho obvinila z psychického týrania!

(Zdroj: pixabay.com)

Zach Bryan pred pár týždňami prekvapil fanúšikov, keď oznámil rozchod so svojou partnerkou - známou youtuberkou a moderátorkou Briannou LaPaglia. Tá však netušila, že chce túto informáciu zverejniť a v reakcii na krok jej bývalého priateľa neudržala slzy.

V najnovšom rozhovore v jej vlastnom podcaste s názvom BFFs však otvorene priznala, že posledný rok jej života bol vďaka Bryanovi doslova peklo. Hudobníka obvinila z psychického týrania a opísala, čím si po jeho boku musela prejsť.

„Posledný rok môjho života bol najťažším v mojom živote. Znášať týranie od tohto muža. Stále ma to desí. Prinútil ma uveriť, že všetko bola moja chyba. Izoloval ma od môjho okolia. Nedovolil mi byť mnou a človekom, ktorým som chcela byť. Donútil ma nenávidieť samú seba. Potom sa tváril, že je to jediné, čo mi zostalo a stále ma viac a viac ubíjal. Úplne ma zmanipuloval," povedala LaPaglia.

Tá okrem toho tvrdí aj to, že jej on a jeho tím ponúkli 12 miliónov dolárov za to, že o ňom nebude verejne hovoriť. „Nechcem si za nejaké 2 roky kúpiť dom a myslieť na to, že to bolo za peniaze od človeka, ktorý ma zničil a zlomil," doplnila moderátorka.