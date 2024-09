Vážne zdravotné problémy legendárneho Eltona Johna: Kvôli infekcii takmer prestal vidieť!

Elton John počas svojho posledného koncertu (Zdroj: SITA)

LONDÝN - Fanúšikom oznámil smutné správy. Legendárny britský hudobník Elton John (77) sa počas včerajšieho dňa prihovoril svojim sledujúcim na sociálnej sieti Instagram, kde prezradil, že bojuje so zdravotnými problémami, kvôli ktorým takmer prestal vidieť.

Legendárny hudobník si už viac ako rok užíva zaslúžený dôchodok, keďže v lete minulého roka odohral svoj posledný koncert. Momentálne si však oddych vôbec neužíva, pretože ho trápia vážne zdravotné problémy. Na svojom profile na sociálnej sieti Instagram totiž oznámil, že kvôli infekcii vidí na jedno oko len veľmi slabo. Aj napriek tomu by sa však podľa jeho slov malo všetko vrátiť do normálu, aj keď to bude veľmi dlhý proces.

„Počas leta som zápasil s vážnou infekciou oka, kvôli ktorej teraz vidím na jedno oko veľmi slabo. Stále sa liečim, ale je to extrémne pomalý proces a bude trvať dlho, než sa mi zrak do postihnutého oka vráti. Som veľmi vďačný za úžasný tím doktorov a sestričiek a samozrejme mojej rodine. Počas posledných týždňov sa o mňa všetci výborne starali," napísal John, ktorému v komentároch okamžite vyjadrilo podporu množstvo ľudí.