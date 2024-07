NECHUTNÉ obvinenie Eltona Johna: Vraj sa VYMOČIL do fľaše priamo v OBCHODE... Potom kúpil tenisky!

Elton John (Zdroj: SITA)

NICE - Elton John (77) je veľkou hviezdou, ktorú pozná celý svet. Nie však každý. Istý majiteľ obchodu vo francúzskom Nice spočiatku netušil, o koho ide. Zistil to, až keď si speváka vygooglil. No a potom prezradil, čo hudobník u neho vystrájal. Vraj sa vymočil do fľaše priamo v obchode!

Ako informuje magazín TMZ, k incidentu malo dôjsť v jednom z obchodov vo franúczskom Nice. A porozprával o ňom priamo majiteľ predajne Ryan Sukkar. Elton John sa mal uňho ukázať v pondelok popoludní a spoločnosť mu robili jeho dvaja synovia a bodyguard. Hneď v úvode sa spevák vraj opýtal, či je v obchode záchod.

No a keď majiteľ odpovedal, že nie je a ani v blízkom okolí, Elton vraj požiadal svojho bodyguarda o plastovú fľašu, odstúpil pár krokov a pustil to rovno do nej. Ryan tiež povedal, že spevák sa zrejme do svojho improvizovaného záchoda netrafil stopercetne - vypýtal si totiž handru, aby po sebe upratal podlahu. Sukkar dodal, že bol z takého správania v šoku a za 3 roky podnikania nič podobné nezažil.

Elton si vraj následne kúpil dva páry tenisiek pre svojich synov, potriasol si s majiteľom ruky a odišiel. Či sa incident skutočne stal, nie je isté, no pravdou je, že Elton John sa u spomínaného Ryana Sukkara v obchode skutočne nachádzal. Svedčí o tom spoločná fotka s Eltonom a jeho synmi, ktorú zverejnil na sociálnej sieti Instagram.

(Zdroj: Instagram Sugarkikz)