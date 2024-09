Slávna herečka prehovorila o následkoch mŕtvice: Zostala paralyzovaná a nedokázala rozprávať!

Aubrey Plaza (Zdroj: SITA)

Aubrey Plaza sa počas svojej kariéry objavila v mnohých počinoch, ktoré ju preslávili po celom svete. Medzi tie najznámejšie patria seriály Parks and Recreation a Biely lotos či film Dedo je lotor.

V jej osobnom živote si však v minulosti prešla veľmi náročným obdobím. Pred 20-timi rokmi totiž herečka prežila mŕtvicu, po ktorej zostala podľa jej slov paralyzovaná a nevedela rozprávať. O svojich zdravotných problémoch prehovorila v najnovšom rozhovore v podcaste The Howard Stern Show, z ktorého citoval Delaware Online.

„Najšialenejšie a tak trochu cool bolo to, že sa to stalo v strede vety. Prišla som do bytu mojich kamarátov a nestačila som si dať dole ani bundu. Vtedy sa to odrazu stalo. Bola som paralyzovaná, ale len približne minútu. Stratila som motorické zručnosti a nevedela som rozprávať," povedala Plaza.

Herečka sa k celej udalosti vyjadrila už aj v minulosti. Okrem spomínaných vecí mala problém aj s písaním a niekoľko týždňov musela podstupovať terapiu na zlepšenie kognitívnych funkcií.

Aubrey Plaza (Zdroj: SITA)