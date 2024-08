Rihanna po SEXI kampani: K moru išla ZAHALENÁ, ale… To je ale PRČA!

Rihanna (Zdroj: Profimedia)

BARBADOS - Len pred pár dňami sme na Topkách písali o sexi kampani k novej značke spodnej bielizne, v ktorej zahviezdila speváčka Rihanna (36). Oblečená bola v erotickej spodnej bielizni a zmyselnými pohybmi vábila zákazníkov. Aktuálne ju paparazzi nafotili, ako si to k moru namierila kompletne zahalená, ale... To je ale prča!

Len pred pár dňami sa hviezdna Rihanna predstavila verejnosti ako skutočná divoška. Na trh totiž uviedla novú značku spodnej bielizne, ktorá nesie názov Savage, čo v preklade z angličtiny znamená divoch. No a nafotila a natočila k nej aj zmyselnú reklamnú kampaň. V nej je oblečená len v erotickej bielizni a naplno predvádza svoj sexepíl.

Aktuálne speváčku nafotili paparazzi na rodinnej dovolenke na Barbadose. No a zdá sa, že sa svoje ženské zbane pre tento raz rozhodla "nechať doma". Svoje zvodné krivky zahalila do veľkého dresu, nohy "prekryla" priehľadnou sukňou s trblietkami a naplno sa venovala rodine. A prišlo aj na veľkú zábavu. S partnerom ASAP Rockym si užila jazdu na veľkej nafukovačke. Pozrite, ako si to užívali!

