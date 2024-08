Slávna kráska nemá s nahotou žiadny problém: Všetkým ukázala holé prsia!

Chiara Ferragni (Zdroj: SITA)

Chiara Ferragni sa zviditeľnila ako blogerka, podnikateľka, módna návrhárka a modelka. V súčasnosti patrí medzi najslávnejšie talianske celebrity, o čom svedčí aj počet jej fanúšikov, ktorých má len na sociálnej sieti Instagram takmer 29 miliónov. Okrem toho sa však preslávila aj svojimi odvážnymi outfitmi, v ktorých sa pravidelne ukazovala v spoločnosti a na ktoré by si zrejme príliš žien netrúflo.

To, že nemá žiadny problém ukázať svoju krásu v plnej paráde, predviedla aj počas dovolenky na gréckom ostrove Mykonos. Tam si spolu s so svojou sestrou a jej rodinou užívali spoločné chvíle na lodi, pri ktorých však Ferragni všetkým ukázala, čo skráva pod tričkom. To samozrejme neušlo pozornosti fotografov, avšak slávnej blondýnke to zrejme príliš vadiť nebude.

Chiara Ferragni (Zdroj: Profimedia)