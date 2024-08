Hviezdna speváčka šokovala fanúšikov: Najskôr žiadosť o rozvod a teraz… Opäť sa stane matkou!

(Zdroj: GettyImages)

Hviezdna hudobníčka je od roku 2017 vydatá za rapera menom Offset. Ich vzťah bol však poriadne turbulentný a v minulosti sa Cardi B chcela viackrát rozviesť. Počas včerajšieho dňa však oznámila, že opäť podáva návrh na rozvod.

Cardi B a Offset (Zdroj: SITA/AP/Omar Vega)

„V ich vzťahu boli veľké rozdiely. To je hlavný dôvod, prečo sa rozhodli to ukončiť. Je to niečo, čo chcela naozaj urobiť," povedal zdroj pre magazín Page Six, ktorý uviedol aj to, že údajná nevera speváka nebola hlavným dôvodom rozpadu ich manželstva.

Len pár hodín po tom však svetu oznámila ďalšiu prekvapivú správu. Na svojej sociálnej sieti Instagram totiž potvrdila, že sa opäť stane matkou. „Veľmi ťa ľúbim a neviem sa dočkať, keď uvidíš, čo si mi pomohol dosiahnuť. Je oveľa ľahšie sa vyrovnať s nástrahami života a ty, tvoj brat a tvoja sestra ste mi ukázali, prečo stojí za to bojovať," uviedla hudobníčka, ktorá má s Offsetom dve deti - dcéru Kulture (6) a syna Wavea (2).