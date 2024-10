Ostré slová známej umelkyne: Bývalému partnerovi poriadne naložila... Želám mu len to najhoršie!

(Zdroj: pixabay.com)

Aj napriek tomu, že sa slávna dvojica snažila svoj vzťah zachrániť a speváčka čakala ich 3. spoločné dieťa, tak tento boj vzdali a oznámili, že sa rozvádzajú. Cardi B však má očividne na svojho bývalého partnera ťažké srdce, čo sa ukázalo aj v jej príspevkoch na sociálnej sieti X, ktoré medzičasom vymazala.

Aj napriek tomu ich však zachytilo množstvo fanúšikov a ako je vidieť, tak si servítku pred ústa rozhodne nedávala. „Tomuto mužovi želám len to najhoršie. Nikdy som takto veľmi nikoho nenávidela a všetky, ktoré ho chcete, tak si ho zoberte," uviedla speváčka.

Jeden z fanúšikov ju následne upozornil, že je to stále otec jej detí a mala by s takýmito komentármi prestať. „Áno, to je, preto mu neželám smrť... Z duše však tohto narcistu nenávidím. Jeho rodine a priateľom je ukradnutý a preto bude vždy na ho*no človek," doplnila hudobníčka podľa Page Six.

Cardi B (Zdroj: SITA)