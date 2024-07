Smutné slová blízkej kamarátky Shannen Doherty (†53): Mali veľké plány… Smrť si vôbec nepripúšťala!

Shannen Doherty (Zdroj: SITA)

Doherty sa spoznala s Combs počas natáčania seriálu Čarodejnice. Od tej doby zostali veľmi dobrými kamarátkami a ich priateľstvo trvalo až do smrti americkej herečky, ktorá prehrala dlhoročný boj s rakovinou.

V najnovšom rozhovore opísala Combs aj obdobie pred smrťou, ktorú si podľa jej slov Doherty vôbec nepripúšťala. V podcaste The House of Halliwell prezradila, že si myslela, že má ešte dosť času a spoločne mali veľké plány.

„Neverila tomu, že zomrie tak skoro. Za ten čas, ktorý tu mala, však toho stihla najviac, ako sa dalo. Mysleli sme si však, že ho má viac. To je na tom to najsmutnejšie. Tento rok sme mali veľké plány. Nemyslela si, že sa to stane tak skoro. Znie to ako klišé, ale kým sa ti to nestane, tak si vždy myslíš, že máš viac času. Život sa môže zmeniť veľmi rýchlo," povedala so slzami v očiach Combs.

