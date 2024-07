Filmový svet zasiahla smutná správa: Zomrel slávny producent, vďaka ktorému vznikli filmy Avatar či Titanic!

Jon Landau (Zdroj: SITA)

WASHINGTON - Vo veku 63 rokov zomrel významný americký producent Jon Landau. Uviedla to v sobotu večer agentúra AP s odkazom na oznámenie rodiny. Výrazná bola jeho spolupráca s režisérom Jamesom Cameronom, vďaka čomu sa podieľal na vzniku filmov Titanic či Avatar, ktoré sa potom stali kasovými trhákmi.

Úmrtie potvrdil aj Alan Bergman zo spoločnosti Disney Entertainment. „Jon bol vizionár, ktorého mimoriadny talent a vášeň priviedli na filmové plátno niektoré z nezabudnuteľných príbehov," uviedol Bergman, ktorý označil Landaua za úspešného a ikonického producenta.

Jon Landau (Zdroj: SITA)

Landau začal pracovať vo filmovom priemysle v 80. rokoch. V roku 1997 stavil na talent režiséra Jamesa Camerona a stal sa producentom jeho filmu o stroskotaní zaoceánskej lode Titanic. Stávka sa podľa agentúry AP vyplatila. Titanic sa stal prvým filmom na svete, ktorého príjmy zo vstupného v kinách na celom svete prekonali hranicu jednej miliardy dolárov. Film tiež získal 11 Oscarov vrátane sošky za najlepší film. S Cameronom potom Landau pokračoval v spolupráci na filmoch Avatar a pokračovanie Avatar: The Way of Water.

Cameron vo svojom vyhlásení spomína na „drahého priateľa a môjho najbližšieho spolupracovníka v posledných 31 rokoch. Jeho odkazom nie sú len filmy, ktoré vytvoril, ale aj osobný príklad, ktorý dal - nezdolný, starostlivý, neúnavný, prenikavý a úplne jedinečný," uviedol režisér.

Jon Landau, James Cameron (Zdroj: SITA)

Landau sa narodil do rodiny známych televíznych a filmových producentov a neskôr pôsobil vo významných firmách amerického filmového priemyslu. „Neviem hrať, neviem skladať hudbu, neviem vytvárať vizuálne efekty. To je predpokladám dôvod, prečo som producentom," uviedol podľa agentúry AP Landau, keď preberal spolu s tvorcami Oscara za najlepší film, ktorý dostal film Titanic.