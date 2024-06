PREKVAPENIE herečky na červenom koberci: Je prvýkrát TEHOTNÁ... V 43 rokoch!

(Zdroj: Profimedia)

LONDÝN - Hviezda seriálu Panstvo Downton sa na odovzdávaní cien Into Film Awards, ktoré sa v utorok konalo v Londýne, postarala o poriadne prekvapenie. Na červenom koberci sa totiž objavila v tehotenským bruškom. Svoje prvé dieťa čaká ako 43-ročná!

Herečka Joanne Froggatt sa na červenom koberci udeľovania cien Into Film Awards 2024 postarala o poriadne prekvapenie. Na podujatí, ktoré sa konalo v Odeon Luxe Leicester Square v Londýne, totiž dorazila v červených minišatách, pod ktorými sa jej črtalo veľké tehotenské bruško. Blondínka tak v 43 rokoch čaká svoje prvé dieťatko.

Magazín People herečku v tejto súvislosti aj kontaktovali, no neodpovedala. Budúca mamička V roku 2020 potvrdila, že sa po siedmich rokoch manželstva rozišla s bývalým manželom Jamesom Cannonom, pritom vtedy priznala, že už istý čas žili v odlúčení. Joanne tiež prezradila svoje dávne predstavy o živote po 40-ke.

„Myslela som si, že vyhrám Oscara, budem vydatá s tromi deťmi a budem žiť v Hollywoode,“ opísala vtedy, s tým, že to boli tínedžerské sny. Vyjadrila sa vtedy aj na adresu detí: „Ak sa to stane, stane sa to. A ak nie, dúfam, že stále budem mať pocit, že môžem žiť šťastný a naplnený život.“ Sen o dieťati sa jej napokon, zdá sa, naplní ako 43 ročnej.

