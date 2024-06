Hviezdny herec (66) vyvádzal na pláži so SEXI dvadsiatničkami: Jedna je jeho dcéra, druhá MANŽELKA!

Dolph Lundgren (Zdroj: SITA)

Milovníkom akčných filmov Dolpha Lundgrena predstavovať rozhodne nemusíme. Zahral si v obrovskom množstve počinov, ako napríklad Expendables, Rocky či Aquaman. V poslednom období však herec viac ako svojou prácou, púta pozornosť svojim súkromím. Aktuálne ho paparazzi nafotili na dovolenke na talianskej Sardínii.

Dolph si tam užíval osviežujúce more v spoločnosti dvoch mladučkých dvadsiatničiek. A zjavne sa spolu dobre zabávali. A hoci to pôsobilo, že ide o otca so svojimi dcérami, pravda je to len z polovice. Iba jedno z dievčat je totiž jeho dcérou (22), druhá je Lundgrenovou manželkou (27). Tú si umelec zobral minulý rok na gréckom Mykonose.

(Zdroj: Profimedia)