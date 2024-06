Kritika princa Harryho: Svojim priateľom sa otočil chrbtom… Dnes ho vôbec nespoznávajú!

Princ Harry s manželkou Meghan sú momentálne v Kanade. (Zdroj: SITA)

Len pred pár dňami sme vás informovali o tom, že manželka princa Harryho - Meghan Markle si nevybudovala s kamarátmi svojho partnera príliš dobré vzťahy. Momentálne to však vyzerá tak, že ich hnev nesmeruje len na ňu, ale aj na samotného Harryho.

Aspoň to tvrdí britská televízna osobnosť Lizzie Cundy, ktorá pozná viacerých jeho dnes už bývalých priateľov. Tým sa podľa nej otočil chrbtom a okrem toho sa po jeho odchode do USA poriadne zmenil.

„Veľmi sa zmenil. Jeho bývalí priatelia ho už vôbec nespoznávajú. Poznám veľa z nich a všetkých ich nechal zo svojho života odísť. Chodieval s nimi na výlety do Las Vegas a chodieval na ich zápasy v rugby," uviedla pre GBN America.

„Miloval svojich kamarátov a od roku 2020 je v s nimi len v minimálnom kontakte. Pritom oni tu boli pre Harryho vždy, keď to potreboval. Netreba zabúdať na to, že mal veľmi zlú reputáciu kvôli jeho škandálom. Boli to práve oni, kto mu pomohli. Je smutné, že na nich úplne zabudol," dodala Cundy.

