Vzťah princa Harryho a jeho otca je zrejme nenávratne zničený: Toto mu Karol III. nikdy neodpustí!

Princ Harry už niekoľko rokov bojuje so svojou vlastnou rodinou, ktorú poriadne skritizoval hlavne v dokumente Harry & Meghan a vo svojej knihe Spare. V týchto počinoch si to odniesli aj jeho najbližší vrátane brata - princa Williama.

Tvrdé komentáre smeroval aj na manželku svojho otca - kráľovnú Camillu. Útoky na jej osobu si však zobral veľmi osobne Karol III. Ten sa podľa vyjadrenia odborníka na kráľovskú rodinu a autora Christophera Andersena nahneval tak, že Harrymu zrejme nikdy neodpustí.

„Podľa mňa si ľudia musia uvedomiť, že to, čo je pre Karola III. neakceptovateľné, je kritika Camilly. To nedokáže prehliadať. Nanešťastie pre Harryho o nej povedal niekoľko vážnych vecí a dal jasne najavo, že ona je v celom prípade tá zlá. Karola to podľa mňa stále trápi a nebude pre neho ľahké, aby Harrymu odpustil. Podľa mňa sa to nikdy nestane. Harry na to zostal sám," povedal Andersen pre Fox News.

