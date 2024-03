Partnerka Kanye Westa má KONKURENCIU: Známa kráska brázdila ulice Paríža takmer NAHÁ!

Leila Depina (Zdroj: Profimedia)

PARÍŽ - Viac nahá, ako oblečená! Oči mnohých nadšencov módy smerovali v uplynulých dňoch do Paríža, kde sa koná Fashion Week. Viaceré celebrity sa ho rozhodli aj osobne zúčastniť. Medzi nimi napríklad aj modelka Leila Depina, ktorá vám výberom outfitu vyrazí dych.

Leila Depina síce nepatrí medzi modelky, ktoré by boli v médiách často spomínané, avšak rozhodne veľmi dobre vie, ako na seba strhnúť pozornosť. Potvrdila to aj v uplynulých dňoch, keď sa na módnu šou vybrala v kreácii, na ktorú by mnohé ženy jednoducho nemali odvahu.

Kráska mala na sebe len kúsok pripomínajúci spodnú bielizeň, ktorý jej zakrýval len to najnutnejšie. Doplnila ho vysokými čižmami a čiernou koženou bundou. Keď zbadala bulvárnych fotografov, s nadšením im pózovala a z chodníka si spravila prehliadkové mólo.

Leila Depina (Zdroj: Profimedia)

Leila Depina (Zdroj: Profimedia)

Niet pochýb, že raper Kanye West by bol pri pohľade na ňu nadšený. Jeho partnerka Bianca Censori je priam povestná tým, že šokuje ľudí v takýchto bizarných a výstredných kreáciách.