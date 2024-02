Partnerka Kanyeho Westa si poriadne zavarila: Za odhalený rozkrok jej hrozí väzenie... Rodine došla trpezlivosť!

Bianca Censori (Zdroj: Profimedia)

Kontroverzná dvojica priťahovala pozornosť takmer všade, kde sa ukázala. Okolie Censori však z jej prezentácie vôbec nie je nadšené a vyzerá to tak, že po najnovšom výstrelku jej rodine definitívne došla trpezlivosť.

Podľa informácií Daily Mail jej najbližších bolí, ako si West robí zo svojej manželky bábku. „Biancin otec Leo sa chce stretnúť s Kanyem a spýtať sa ho, prečo prezentuje Biancu ako svoju nahú trofej. Chce sa ho spýtať, čo by robil, keby jeho dcéry North alebo Chicago behali po ulici polonahé v outfitoch, v ktorých by ich podporoval ich manžel. Nikdy by im to nedovolil, takže nedáva zmysel, prečo to robí Biance," uviedol zdroj.

Galéria: BIANCA CENSORI SA NA VEREJNOSTI UKAZUJE V ČUDESNÝCH KREÁCIÁCH



Zobraziť galériu (9)

Rodinu trápi aj to, že West sa snaží Censori od nich úplne odstrihnúť. „Muž, ktorý by mal ochraňovať ich dcéru, sa ju snaží od jej rodiny odrezať. Leo sa s ním chcel porozprávať a povedať mu, že týmto ubližuje jej rodine. Žiadny muž by nemal chcieť, aby jeho žena chodila po ulici takto. To nie je láska, ale kontrola," doplnil zdroj.

Vďaka svojmu poburujúcemu outfitu, ktorý Bianca predviedla v Paríži, si však poriadne zavarila. Kvôli miestnym zákonom o exhibicionizme sa na jej správanie pozrie aj miestna polícia. Censori v prípade dokázania viny hrozí pokuta vo výške 15-tisíc eur alebo dokonca väzenie.

(Zdroj: Profimedia)