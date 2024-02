PIKANTNÉ ODHALENIE! Známy moderátor randí s PORNOHEREČKOU

Sean Evans (Zdroj: profimedia.sk)

LOS ANGELES - Láska je láska! Sean Evans (37) sa do povedomia verejnosti dostal vďaka pôsobeniu na YouTube. Tam má vlastnú šou s názvom Hot Ones, v ktorej spovedá rôzne celebrity, kým oni jedia postupne pikantnejšie kuracie krídelka. V týchto dňoch púta pozornosť v súvislosti so svojím milostným životom. Randí totiž s herečkou z filmov pre dospelých.