JLo a Ben Affleck po správach o ROZVODE: Vyšli si na RANDE... Fanúšikom poslali úsmev!

O kríze vo vzťahu JLo a Bena Afflecka prehovorila zdroj portálu In Touch. „Jennifer sa sústreďuje na kariéru a na svoje deti. Ben sa už odsťahoval a pravedpodobne budú musieť predať dom snov, ktorý hľadali dva roky,“ vyjadril sa s tým, že sa nikdy neprestanú milovať, no ona ho nemôže ovládať a on ju nemôže zmeniť. Špekulácie tiež podporili zábery herca bez obrúčky.

Najnovšie zábery však hovoria o inom. Dvojica sa v nedeľu spoločne objavila na školskom podujatí Jenniferinej dcéry Emme. A hoci si nevymieňali žiadne horúce bozky alebo nežné dotyky, spoločne odtiaľ odišli na jednom aute a namierili si to na večeru do BOA Steakhouse vo WeHo. JLo pritom sedela na mieste spolujazdca a obaja sa usmievali.

Zahraničné médiá však špekulujú, či manželia týmto nechceli len "upokojiť situáciu". Práve preto si možno vybrali práve tento lokál. BOA je totiž reštauráciou, v ktorej celebrity rátajú s tým, že budú vyfotené paparazzmi. V Santa Monice je pritom podnik s takým istým menu, kde by si mohli dopriať oveľa viac súkromia.

