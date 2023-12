Drsná KRITIKA slávneho herca: Kolegyňa ho vôbec nešetrila... Nič horšie som nezažila!

Tim Allen (Zdroj: Profimedia)

LOS ANGELES - Svojho kolegu vôbec nešetrila. Americká herečka Casey Wilson (43) v najnovšom rozhovore opísala spoluprácu s obľúbeným Timom Allenom (70), s ktorým sa stretla počas natáčania seriálu The Santa Clauses. Správanie známeho zabávača však opísala ako to najhoršie, s ktorým sa počas svojej kariéry stretla.

Tima Allena si mnohí fanúšikovia obľúbili pre jeho humor, ktorý predviedol vo viacerých filmoch a seriáloch. Práca s ním však môže byť občas veľmi náročná, o čom sa presvedčila aj herečka Casey Wilson.

Dvojica sa stretla počas natáčania komediálnej série The Santa Clauses, ktoré však neprebiehalo práve v priateľskej atmosfére. Wilson dokonca spoluprácu s Allenom označila za to najhoršie, čo počas svojej kariéry zažila.

Tim Allen si v spomínanom seriáli zahral Santa Clausa (Zdroj: Disney+)

„Tim Allen sa neustále na niečo sťažoval. Bola to tá najhoršia skúsenosť, akú som s kolegom zažila. Vysvetľovala som mu nejaké veci a on priamo predo mnou povedal režisérovi, aby mi vysvetlil, že ho mám prestať spochybňovať. Režisér spravil jeden krok ku mne a zopakoval mi to," povedala Wilson v podcaste Bitch Sesh.

Keď skončilo natáčanie, správal sa veľmi pohŕdavo. Nikdy sa na nikoho nepozrel, nikdy nič nepovedal. Bolo to hrozné. Keď dotočil jeho poslednú scénu, tak len povedal, že odchádza. Dal si dole čiapku, hodil ju na zem a odkráčal preč," doplnila herečka.

Casey Wilson (Zdroj: Profimedia)