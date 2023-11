Reakcia Brada Pitta na seba nenechala dlho čakať: Na ostré slová svojho syna má jasný názor!

(Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Jeho slová mnohých šokovali. Syn amerického herca Brada Pitta (59) a Angeliny Jolie (48) vo svojom statuse ostro naložil svojmu slávnemu otcovi. Toho jeho slová poriadne zasiahli a k celej situácii sa už stihli vyjadriť aj jeho blízki priatelia, ktorí povedali, že je to pre neho veľmi frustrujúce.

Status 19-ročného Paxa rozprúdil veľké debaty o tom, aký je vlastne vzťah Pitta a jeho detí, odkedy sa rozdelili jeho cesty s Angelinou Jolie. Mladík totiž hercovi poriadne naložil a nazval ho hajzlom a hroznou ľudskou bytosťou.

Mnohí tak čakali na to, ako na vzniknutú situáciu zareaguje samotný Pitt. Ten sa k slovám jeho syna zatiaľ nevyjadril, avšak svoje k tomu povedal jeho blízky priateľ. Ten pre denník The Sun uviedol, že sa herec zrejme k statusu vyjadrovať nebude.

„Brad cíti voči všetkým svojim deťom rešpekt a je depresívne vidieť, ako sa celá situácia vyvinula. Je frustrujúce vidieť Brada, ako ho opisujú ako zlého človeka, aj keď to nie je pravda. Rozhodol sa, že bude lepšie, ak zostane ticho a tým vyjadrí svoj názor," povedal jeho kamarát.

Iný zdroj The Sun však povedal, že sa o svoje adoptované deti vôbec nezaujíma. Dvojica si osvojila okrem spomínaného Paxa aj Maddoxa a Zaharu. Okrem nich sa im narodili dcéra Shiloh a dvojičky Vivienne a Knox.

„Maddox, Pax a Zahara sú naplno podporované ich mamou a Brad sa o nich už veľmi dlhú dobu nezaujíma. Určite nie o chlapcov. Je to už poriadne dlho. Stále sa stretáva so Shiloh a dvojičkami, avšak nie je to tak často, akoby chcel," uviedol zdroj.

Brad Pitt (Zdroj: SITA)