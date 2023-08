Známy scenárista naložil Tomovi Cruisovi: Je to egocentrický MANIPULÁTOR a ČUDÁK!

Tom Cruise (Zdroj: SITA)

Spor sa začal v roku 1999, kedy Raphael vydal knihu Eyes Wide Open, v ktorej kritizoval legendárneho režiséra Stanleyho Kubricka. Ten však v tom istom roku zomrel a jeho rodina brala túto kritiku o to viac citlivo.

Známy scenárista pracoval s Kubrickom na filme Eyes Wide Shut, v ktorom si zahral aj Tom Cruise. Po Raphaelovej kritike sa tento herec postavil na stranu Kubricka a jeho rodiny, cez čo sa zrejme dodnes nepreniesol.

V jeho najnovšej knihe Lost Post totiž zverejnil svoje súkromné listy, ktoré písal viacerým spolupracovníkom. Jeden z nich písal aj samotnému režisérovi Kubrickovi a obvinil v ňom jeho rodinu z toho, že ho chce zničiť.

„Bola tam neustála kampaň, vedená tvojou manželkou a jej bratom, ktorých som v živote nestretol. Snažia sa, aby sa moje meno nespájalo s konečnou verziou filmu Eyes Wide Shut. Dokonca sa ma snažili odstrániť z titulkov. Tvoja rodina a pán Cruise navyše vložili do môjho záznamu na Wikipédii klamlivé informácie," napísal Raphael podľa denníka Daily Mail.

Cruisa spomínal hlavne preto, že sa postavil na stranu Kubricka a jeho rodiny. V najnovšej knihe mu preto venoval poriadne ostré slová. „Cruise povedal, že by som to neurobil, keby bol Stanley stále nažive. Bolo to nepresné. Nepoznám toho muža a nikdy som ho nestretol. Ale bolo zaujímavé sledovať, ako sa potom začali ľudia správať. Nikdy ma nikto nenazval klamárom okrem jeho rodiny a Toma Cruisa, egocentrického manipulátora a čudáka, s ktorým som nikdy nehovoril. Tesne po natáčaní mi však ponúkol prácu. Chcel ma mať totiž pod kontrolou, presne tak, ako to robia scientológovia," uviedol scenárista.

