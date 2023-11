TRAGÉDIA na koncerte Taylor Swift: Polícia začala VYŠETROVANIE... Posvietili si na organizátorov!

Taylor Swift (Zdroj: SITA)

Tragédia, ktorá sa stala minulý týždeň v piatok na koncerte v brazílskom Rio De Janeire, otriasla aj samotnou Taylor Swift. Počas jej šou totiž odpadla len 23-ročná Ana Clara Benevides a záchranárom sa ju už nepodarilo zachrániť. Zomrela na druhú zástavu srdca pri prevoze do nemocnice.

Príčina úmrtia mladej fanúšičky nie je známa, no brazílske médiá upozornili na fakt, že si návštevníci nemohli na koncert priniesť fľaše s vodou aj napriek mimoriadne teplému počasiu. Mnohí pritom čakali niekoľko hodín pred koncertom pred štadiónom na priamom slnku a pocitová teplota v ten deň dosahovala až 59 stupňov Celzia.

Ako informuje PageSix, polícia už začala vyšetrovanie. A ako na prvých si posvietila na organizátorov koncertu. Hovorca civilného policajného oddelenia uviedol, že jeho oddelenie vyšetruje, či sa spoločnosť nedopustila "zločinu ohrozenia života a zdravia" návštevníkov koncertu.

(Zdroj: Instagram T.S.)

„Organizátori podujatia budú vyzvaní, aby svedčili a prebiehajú ďalšie kroky na vyšetrenie faktov,“ dodal zástupca. Zaujímavosťou však je, že podľa portálu NBC vyšetrovanie nesúvisí so smrťou Any Clary Benevides. No hneď po tragédii organizátori upravili pravidlá vstupu na ďalšie koncerty.

„Vstup na štadión so zapečatenými pohármi vody a zapečateným spracovaným jedlom bude tiež povolený, bez obmedzenia počtu položiek na osobu. Objasňujeme, že pri požiadavke, aby položky boli zapečatené, sa riadime bezpečnostnými odporúčaniami,“ informovala spoločnosť Time4Fun.