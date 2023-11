Sexi FOTO najkrajšej Kardashianky: Rozopnuté nohavice, sako a pod ním… HOLÉ PRSIA!

Kendall Jenner (Zdroj: Profimedia)

Kendall Jenner je nielen úspešnou influencerkou a podnikateľkou, ale aj vychytenou modelkou. Predvádzala už pre nespočetné množstvo značiek, bola anjelikom Victoria's Secret... No a aktuálne hviezdi v novej kampani pre ďalšiu známu módnu značku. Tam okrem spodnej bielizne prezentuje aj oblečenie.

No aj to poriadne provokačným spôsobom. Oblečené má síce nohavice, no tie nechala rozopnuté. A hoci má cez ramená prehodené čierne sako, pod ním nemá absolútne nič. V sexi póze jej tak prsia spod elegantného kúska nevypadli len zázrakom. Je otázne, či si pri takýchto záberoch niekto promované oblečenie vôbec všimne, no minimálne mužov určite potešia.

(Zdroj: Instagram C.K.)