Pikantný darček od sexi herečky: ŠŤASTNÉ A VYZLEČENÉ VIANOCE!

Blanca Blanco (Zdroj: SITA)

Americká herečka si získala množstvo fanúšikov aj napriek tomu, že nepatrí medzi najslávnejšie umelkyne. To, čím ich zaujala, je jasné už z prvého pohľadu na jej profil na sociálnej sieti Instagram.

Tam totiž veľmi rada predvádza svoju krásu a to, že koncom januára oslávi už svoje 43. narodeniny, by jej uveril len málokto. To, že vyzerá naozaj úžasne, predviedla aj pri nedávnom fotení spodnej bielizne.

Pri ňom dokázala, že jej odvaha rozhodne nechýba a svoju postavu predviedla v priehľadnom body. Zábermi zaručene potešila svojich fanúšikov a hlavne chlapom tak pripravila poriadne dráždivý vianočný darček.

