Smutný pohľad na Britney Spears (41) po rozvode: Ľuďom posiela silný odkaz!

Britney Spears (Zdroj: Instagram B.S.)

O rozvode kontroverznej speváčky a jej partnera sa verejnosť dozvedela počas minulého týždňa a odvtedy sa prakticky neustále špekuluje o tom, že za rozpadom ich vzťahu malo byť správanie Britney a jej údajná nevera.

K celej situácii sa najskôr vyjadril Asghari a nedávno tak urobila aj hudobníčka, ktorá však rovnako ako jej ex, nekonkretizovala dôvody toho, prečo si po 14-tich mesiacoch od ich svadby povedali definitívne zbohom.

„Ako už všetci viete, Sam a ja už nie sme spolu... 6 rokov je dlhá doba, takže som mierne v šoku. Nie som tu na to, aby som vysvetľovala, čo sa stalo, to je len naša vec. Od priateľov som dostala veľa odkazov, ktoré roztopili moje srdce. Ďakujem vám. Tvárila som sa, že je všetko v poriadku, avšak nie je to pravda a vieme to všetci. Rada by som ukázala moje emócie a slzy, avšak ukázať tieto veci bol pre mňa vždy problém," napísala Spears.

O týchto slovách sa mohli ľudia presvedčiť aj na najnovších záberoch tejto speváčky, ktoré momentálne kolujú internetom. Spears sa počas noci vybrala do reštaurácie, počas čoho ju nafotili a pohľad na speváčku zabolí každého jej fanúšika.

Britney Spears (Zdroj: Profimedia)