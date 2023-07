Princ Harry a Meghan po ROZCHODE: Expert v tom má jasno... Buď príde ZMENA alebo skončia NA DNE!

LOS ANGELES - V poslednom období sa v súvislosti s Meghan a princom Harrym hovorilo predovšetkým v súvislosti s ich údajnou krízou. Okrem toho sa písalo aj o ich náhlom rozchode s hudobným gigantom Spotify. Dvojica aktuálne neprežíva práve ružové obdobie... A PR expert zhodnotil, že ak nespravia výraznú zmenu v stratégii, môže to byť ešte horšie - môžu skončiť na dne!

Po tom, čo sa princ Harry a Meghan začali dištancovať od kráľovskej rodiny, verili, že sa o nich veľké značky potrhajú a so zabezpečením vlastného blahobytu nebudú mať problém. No zďaleka to nie je také ružové, ako si mysleli. Aj ich posledná spolupráca s hudobným gigantom Spotify dopadla fiaskom.

A PR expert Kieran Elsby pre nich nemá práve najlepšie vyhliadky do budúcnosti. V rozhovore pre denník Mirror uviedol, že rozviazanie zmluvy v hodnote 20 miliónov dolárov je jasným signálom toho, že ich veľké spoločnosti už nepotrebujú a záujem o nich klesá. „Je to jednoduché. Potrebujú združenie Spotify viac, než potrebuje Spotify ich. Ako sa časy zmenili...“ vyjadril sa Elsby.

No napriek tomu si informáciu o spolupráci Harry a Meghan naďalej ponechávajú na svojich webových stránkach. Tým sa podľa experta snažia poukázať, že sú otvorení len veľkým obchodom. „Potenciálnym značkám tento krok ukáže, že sa zameriavajú na veľké obchody a chcú spolupracovať s globálnymi značkami,“ pokračoval expert.

No tie už o dvojicu veľký záujem nejavia. Dôvodom je kontroverzia, ktorá ich v poslednom období obklopuje. Preto ak neprehodnotia svoju stratégiu, môžu dopadnúť veľmi zle. „Mám pocit, že prepracovali stratégiu a vyvinuli nový plán značky, aby zaistili pokračujúce zárobky. Tento plán sa ale zdá byť veľmi krátkodobý, zameraný na rýchle zárobky, vysoké ceny s malou životnosťou alebo skutočným dosahom. Čoskoro sa vyčerpajú,“ straší expert s tým, že skutočnou otázkou zostáva, čo budú môcť manželia ponúknuť o 5 či 10 rokov.

No v tom čase už žiadna dvojica Meghan a Harry ani nemusí byť. Aktuálne sa totiž hovorí o ich veľkej vzťahovej kríze. Jediným východiskom je podľa listu Marca rozvod. Herečka však od princa vyžaduje 80 miliónov dolárov.