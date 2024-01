STRACH o princeznú Kate: Museli ju OPEROVAŤ... Zotavovať sa bude až do Veľkej noci!

(Zdroj: SITA)

LONDÝN - Britská kráľovská rodina pred chvíľou oznámila znepokojivú správu. Princezná z Walesu Kate (42) je hospitalozovaná a museli ju operovať. V nemocnici zotrvá 10 až 14 dní, no potom ju čaká zotavovanie. Lekári predpokladajú, že k svojim povinnostiam sa nevráti skôr ako po Veľkej noci!

Britská kráľovská rodina sa verejnosti prihovorila prostredníctvom profilu na sociálnej sieti Instagram. „Jej kráľovská výsosť princezná z Walesu bola včera prijatá do nemocnice pre plánovanú operáciu brucha. Operácia bola úspešná a očakáva sa, že zostane v nemocnici desať až štrnásť dní. Potom sa vráti domov, a bude pokračovať v zotavovaní,“ píše sa v oznámení.

Podľa odhadov lekárov by sa Kate mohla vrátiť k svojim pracovným povinnostiam až po Veľkej noci. Princezná si tiež želá, aby informácie o jej zdravotnom stave zostali súkromné. „Kensingtonský palác bude preto poskytovať aktuálne informácie o pokroku Jej kráľovskej výsosti len vtedy, keď budú k dispozácii nové významné informácie, o ktoré sa môže podeliť,“ píše sa ďalej v oznámení.

„Princezná z Walesu sa chce ospravedlniť všetkým, ktorých sa to týka, za to, že musí odložiť svoje pracovné povinnosti. Teší sa, že sa oč najskôr vráti a všetky udalosti vynahradím,“ píše sa na závar. Aké konkrétne zdravotné problémy princeznú trápia, tak nie je známe. Portálu Page Six sa však podarilo zistiť, že jej ochorenie nie je rakovinové.