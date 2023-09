SILNÉ SLOVÁ otca Meghan Markle: Vôbec ju nespoznáva... Správa sa veľmi kruto!

Thomas Markle (Zdroj: Profimedia)

Thomas začal vychovávať manželku princa Harryho, keď nastúpila do šiestej triedy na základnej škole a dvojica mala výborné vzťahy veľmi dlhú dobu. Všetko sa však zmenilo v roku 2018 pred svadbou Meghan a Harryho, kedy mal Thomas predať viacero fotiek buvlárnym mediám, čo však doteraz popiera.

Meghan Markle, princ Harry (Zdroj: SITA)

Podľa najnovšieho rozhovoru to vyzerá tak, že ich vzťah je naďalej veľmi zlý. Thomas totiž v relácii Good Morning Britain uviedol, že jeho dcéra mu nechce dovoliť stretnutie s vnúčatami, čo je podľa neho veľmi kruté. Zároveň dodal, že správanie jeho dcéry sa poriadne zmenilo.

„Odoprieť mi právo na to, aby som videl svoje vnúčatá, je veľmi kruté. Som z toho veľmi sklamaný. Podľa zákonov v Kalifornii ich môžem za to zažalovať, ale nechcem to robiť. Nespravil som nič zlé. Neexistuje nič, za čo by ma mohli označiť ako zlého človeka. Som milujúci otec a ona to vie. Nemá dôvod, aby sa ku mne takto chovala," povedal Thomas.

„Meghan so mnou žila od šiestej triedy a nevidel som nič podobné. Nikdy som nevidel ženu, ktorá sa z nej stala, Veľmi ma to šokuje. Už to nie je človek, ktorého som poznal. Myslím, že má veľký vplyv aj na Harryho, nie naopak. Kráľ Charles takisto neurobil nič zlé a takisto nemôže vidieť svojich vnukov," doplnil starý otec Archieho (4) a Lilibet (2).