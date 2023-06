Poriadny NÁKLAD princovi Harrymu: Je to ufňukaný ko*ot!

Princ Harry spoločne s jeho manželkou Meghan ležia v žalúdku viacerým Britom. Po odchode z ostrovov totiž otvorene kritizuje kráľovskú rodinu a ich správanie sa nestretlo s pochopením u väčšiny ľudí.

Jednou z nich je aj speváčka Kelly Osbourne. Tá sa v podcaste I've Had It dostala aj k samotnej kráľovskej rodine, ktorá vyvolala vášnivú debatu. Moderátorka Jennifer Welch najskôr kritizovala kráľa Karola III. za to, ako sa k svojmu synovi zachoval počas korunovácie.

„Môj problém s Charlesom je ten, ako sa zachoval k svojmu synovi. Ja mám taktiež syna. A aj keby spravil čokoľvek a ja by som bola korunovaná, tak by sedel v prvom rade," povedala moderátorka, ktorá narážala na to, že Harry nesedel počas korunovácie so zvyškom svojej rodiny.

Na to však zareagovala Osbourne, ktorá má princa očividne v zuboch. „Nesúhlasím s tým. Harry je sku*vený ko*ot. Neustále len fňuká a sťažuje sa. Tvári sa, že je jediný, kto má mentálne problémy a že jeho život je náročný. Každý má ťažký život. Bol si princ, ktorý sa obliekal ako sku*vený nacista a teraz sa hráš na pápeža? To ti neberiem," povedala dcéra legendárneho Ozzyho Osbournea.

Galéria fotiek () Ozzy Osbourne a Kelly Osbourne

Zdroj: SITA/AP/Jordan Strauss

Reakcie na jej slová sú samozrejme rôzne. Kým niektorí ľudia sú jej expresívnymi výrazmi pohoršení a jej vyjadrenia označujú za príliš vulgárne, iní s ňou súhlasia a podľa nich si Harry nič iné ani nezaslúži.